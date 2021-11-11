Вашингтон, 11 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался отвечать на вопрос, устраивает ли США то, как правительство Австралии обошлось с Францией в преддверии обнародования новой сделки по закупке подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS. Об этом 11 ноября написала британская The Guardian.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

Выступая на вебинаре, организованном Сиднейским институтом Лоуи, Салливан заявил, что администрация Джо Байдена согласилась поделиться с Австралией секретной технологией ядерных подводных лодок, чтобы послать союзникам сигнал, что «если вы поддерживаете нас, мы поддержим вас».

Салливан также заявил, что администрация Байдена будет участвовать в «жесткой конкуренции» с Китаем, но причин, по которым это могло бы «превратиться в конфликт или конфронтацию», нет.

Напомним, что в сентябре этого года в Париже заявили, что Канберра нанесла «удар в спину» из-за разрыва контракта на строительство дизельных подлодок на сумму в 90 миллиардов долларов в пользу партнерства с США и Великобританией в рамках AUKUS.