Туруханский район, Красноярский край, , 11:36 — REGNUM По факту авиационного происшествия с вертолётом Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Следственном комитете РФ.

Вертолёт «Ми-8» Алексей Колчин ИА REGNUM

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Предварительно установлено, что днём 11 ноября вертолёт Ми-8 следовал по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка. При заходе на посадочную площадку в посёлке Светлогорск воздушное судно задело кроны деревьев и упало.

Ударившись о землю, вертолёт получил множественные механические повреждения. Оборвалась хвостовая балка, повреждён топливный бак.

На борту находились три члена экипажа, они не пострадали.

На место происшествия вылетела следственная группа. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В том числе устанавливается сумма причинённого авиакомпании материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаинцидент произошёл в Туруханском районе Красноярского края.

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