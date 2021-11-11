Новосибирск, , 11:37 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запретил устанавливать остановки общественного транспорта в виде жестяных «коробочек». Локоть заявил, что они не соответствуют необходимым требованиям.

Остановка

«Следует приводить в порядок все остановки, которые существуют в Новосибирске. Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счёт бюджета, — цитирует мэра «Сиб.фм». — Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дёшево, выглядит плохо».

Локоть отметил, что для благоустройства остановок необходимо будет привлечь частные инвестиции.