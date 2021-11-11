Веллингтон, , 11:41 — REGNUM Популярность премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн и возглавляемой ею партии резко упала по результатам нового опроса, опубликованного 11 ноября в газете The New Zealand Herald.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Рейтинг Лейбористской партии, возглавляемой Ардерн, упал на пять пунктов до 41%. Хотя лейбористы по-прежнему уверенно опережают оппозиционную Национальную партию, они показали худший результат за последний год.

Несмотря на то, что премьер-министр страны Ардерн также с большим отрывом опережала любого из претендентов на пост премьер-министра, ее рейтинг упал до 47% — по сравнению с предыдущим максимумом в 65% в разгар пандемии коронавируса.

Опрос компании Talbot Mills Research, в котором приняли участие 1 023 избирателя, проводился с 29 октября по 3 ноября и имеет погрешность +/ — 3,1%.