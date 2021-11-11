Москва, 11 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам поддержал утверждение спикера Госдумы Вячеслава Володина сопредседателем межпарламентской группы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, соответствующий проект постановления будет рассматриваться нижней палатой парламента.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

После принятия постановления стартует процесс формирования депутатских групп по связям с парламентами зарубежных стран, пояснил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В этом созыве предлагается оптимизировать их работу и создать 57 так называемых «групп Дружбы», — уточнил Слуцкий.

Он напомнил, что предыдущем созыве Госдумы было более 80-и таких групп, но не все они имели возможность полноценно функционировать из-за непростой ситуации в мире на фоне пандемии коронавируса.

Межпарламентская группа — это внутренний орган Федерального собрания России, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств.

Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.