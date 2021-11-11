Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении капитана прогулочного катера Сергея Хренова, обвиненного в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта на Дудергофском канале. В результате столкновения судна с берегом сам капитан и еще один человек погибли. Об этом решении 11 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Столкновение катера на Дудергофском канале в Петербурге Пресс-служба СЗТП

«Дело прекращено в связи со смертью. Возражавшие против прекращения, оказавшись в суде, передумали и согласились», — уточнили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП на воде произошло днем 10 июля 2021 года на территории «Яхт-клуба «Балтиец». Как полагает следствие, Хренов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил в моторную лодку «Бестер-570» восемь пассажиров, в том числе троих детей, вместо разрешенных трех пассажиров. После чего он вышел на катере с территории яхт-клуба и направился в сторону Дудергофского канала, где, превышая скорость, совершил резкий маневр.

В результате катер столкнулся со шпунтовым укреплением набережной канала. В воде оказались люди, один из пассажиров утонул, а сам Хренов получил тяжелую травму головы. Спустя некоторое время, не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о гибели двух человек в Дудергофском канале Петербурга передано в суд