Ульяновск, , 11:31 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в рамках рабочих поездок и контроля поручений посетил Кузоватовский район. Он побывал в районной поликлинике, где идёт ремонт, и обсудил ход дорожного строительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Совещание под председательством губернатора Ульяновской области Алексея Русских Ulgov.ru

Губернатор повторно посетил Кузоватовскую районную больницу, где впервые побывал в апреле 2021 года и поручил рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета на проведение ремонта. На эти цели направлено 10 млн рублей.

«На первой встрече с жителями Кузоватовского района был поднят ряд вопросов, которые мы поэтапно решаем. Одним из направлений стало развитие районного здравоохранения», — напомнил Алексей Русских.

Он подчеркнул, что сделано «довольно много, но ещё больше предстоит сделать», ремонт поликлиники должен быть завершён до конца 2021 года. Здесь выполнены демонтажные работы и монтаж системы отопления, идут отделочные и электромонтажные работы.

На обновлённом этаже поликлиники будет вести приём терапевты и узкие специалисты, а также расположится диагностическое крыло.

Губернатор заверил, что обновление ЦРБ продолжится. В планах — ремонт четвёртого этажа, фасада и закупка диагностического оборудования. Также в Кузоватовском районе предполагается строительство ещё четырёх ФАПов.

Кроме того, Алексей Русских в рамках рабочей поездки в муниципалитет обсудил планы по обновлению дорог регионального и межмуниципального значения. В этом году в Кузоватовском районе отремонтировали 12,6 км дорог, обеспечено освещением 3,7 км участков, завершено строительство трассы Старая Ерыкла — Ерыклинский, соединяющей Кузоватовский и Тереньгульский районы. На эти цели израсходовано 366,9 млн рублей.

В 2022 году на ремонт 8,3 км региональных дорог в Кузоватовском районе направят 210 млн рублей. В частности, продолжится ремонт автодороги Солдатская Ташла — Кузоватово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске после капитального ремонт возобновлён приём больных в поликлинике №5 детской городской клинической больницы на площади Горького. Расходы составили 65 млн рублей. В обновлённом учреждении побывал губернатор Алексей Русских.