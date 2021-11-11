Ульяновский губернатор оценил ремонт ЦРБ и дорог в Кузоватовском районе
Ульяновск, 11 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в рамках рабочих поездок и контроля поручений посетил Кузоватовский район. Он побывал в районной поликлинике, где идёт ремонт, и обсудил ход дорожного строительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Губернатор повторно посетил Кузоватовскую районную больницу, где впервые побывал в апреле 2021 года и поручил рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета на проведение ремонта. На эти цели направлено 10 млн рублей.
Он подчеркнул, что сделано «довольно много, но ещё больше предстоит сделать», ремонт поликлиники должен быть завершён до конца 2021 года. Здесь выполнены демонтажные работы и монтаж системы отопления, идут отделочные и электромонтажные работы.
На обновлённом этаже поликлиники будет вести приём терапевты и узкие специалисты, а также расположится диагностическое крыло.
Губернатор заверил, что обновление ЦРБ продолжится. В планах — ремонт четвёртого этажа, фасада и закупка диагностического оборудования. Также в Кузоватовском районе предполагается строительство ещё четырёх ФАПов.
Кроме того, Алексей Русских в рамках рабочей поездки в муниципалитет обсудил планы по обновлению дорог регионального и межмуниципального значения. В этом году в Кузоватовском районе отремонтировали 12,6 км дорог, обеспечено освещением 3,7 км участков, завершено строительство трассы Старая Ерыкла — Ерыклинский, соединяющей Кузоватовский и Тереньгульский районы. На эти цели израсходовано 366,9 млн рублей.
В 2022 году на ремонт 8,3 км региональных дорог в Кузоватовском районе направят 210 млн рублей. В частности, продолжится ремонт автодороги Солдатская Ташла — Кузоватово.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске после капитального ремонт возобновлён приём больных в поликлинике №5 детской городской клинической больницы на площади Горького. Расходы составили 65 млн рублей. В обновлённом учреждении побывал губернатор Алексей Русских.