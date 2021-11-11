Москва, 11 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В России пандемия сыграла на руку цифровому переходу и существенно ускорила его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ ВШЭ Александр Чулок. Так он прокомментировал новости о скором появлении в РФ прототипа цифрового рубля.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Цифровизация экономики — неизбежный мировой тренд, в котором Россия пытается если не занять лидирующие позиции, то хотя бы оказаться в группе «хорошистов», — сказал Чулок. — И если в промышленности процессы цифровой трансформации хотя и стремительны, но все же позволяют получать обратную связь и скорректировать цифровую стратегию, то в таком подвижном секторе, как финтех, часто приходится играть «в одно касание». Для России это, безусловно, вызов, носящий исторический масштаб. И то, что хорошо работает в крупных городах, может столкнуться с множеством проблем в регионах от объективных до ментальных, связанных с общим невысоким уровнем цифровой и финансовой грамотности нашего населения, помноженным на горький опыт перестройки».

Как полагает Чулок, пандемия сыграла на руку цифровому переходу и ускорила его наступление.

«Это видно и по растущей доле финансово грамотных граждан, которая, по оценкам ряда экспертов, почти приблизилась к 50%, укреплению цифровых навыков населения, которые выросли под влиянием удаленных сервисов и работы из дома», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что есть один серьезный «подводный камень», с которым уже столкнулись многие страны, ставшие первопроходцами в финтехе.

«Это необходимость учитывать фундаментальные трансформации не только банковского или финансового секторов, но и экономики в целом, бизнес-моделей, климата и природы, общества, науки, — сказал Чулок. — В этих быстроменяющихся условиях банки оказались зажаты в ножницы изменений, связанных с уходом бизнеса в экосистемы, появлением новых групп клиентов, драматическим расширением социальной и экологической ответственности компаний, новым обликом городов и деревень, влиянием ИИ и аналитики больших данных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после появления цифрового рубля многие российские банки могут стать просто не нужны.