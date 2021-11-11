Мадрид, , 11:30 — REGNUM В связи с закрытием дорог из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха корабль ВМС Испании поможет доставить фермеров острова Пальма по морю на их банановые фермы для проведения восстановительных работ. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Бананы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

В настоящее время фермерам в районах выращивания бананов Пуэрто-Наос и Бомбилья требуется более полутора часов, чтобы добраться до своих посевов по дороге, поскольку обычные маршруты были разрушены потоками лавы Кумбре-Вьеха.

Ожидается, что при участии судна «Кастилья» можно будет перевезти около 80 рабочих в день.

Кроме того, правительство Канарских островов, власти Пальмы и городской совет Лос-Льяноса изучают возможность строительства причала в Чарко-Верде для облегчения доступа к побережью долины Аридане.