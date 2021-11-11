Москва, , 11:29 — REGNUM После появления цифрового рубля многие российские банки могут стать просто не нужны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил вице-президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал новости о том, что в РФ скоро появится прототип собственной цифровой валюты.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Цифровой рубль — это мировой тренд. К сожалению, этот тренд не наш, и идет он из США и Китая, — сказал Головченко. — А что же касается основных рисков, то их, на мой взгляд, несколько. Во-первых, хочется надеяться, что наши финансовые власти под этот переход не захотят провести лёгкую деноминацию. Во-вторых, сохраняются типичные риски от появления полноценной цифровой валюты для классической банковской системы: при онлайн-рубле банки в своем физическом обличии с большим количеством персонала и помещениями нам будут просто не нужны. В-третьих, риски отмены наличных денег — это риски того, что ваши активы в любой момент можно аккуратно забирать. Всё же в «цифре», ничего не спрячешь «в кубышку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цифровому рублю понадобится время, чтобы завоевать доверие населения.

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