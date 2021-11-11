Москва, 11 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. На покупки в интернете за последние два-три месяца жители России в среднем потратили 10 тыс. 600 руб. в месяц, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 12 тыс. 923 руб., среди жителей городов от 100 до 500 тыс. человек — 12 тыс. 596 руб. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ.

Интернет-торговля

Сумма расходов на интернет-покупки за 10 лет в среднем выросла в три раза. В 2011 году траты составляли 3 тыс. 402 руб. Когда-либо приобретали товары через интернет 61% граждан, среди молодёжи — 84−87%, среди жителей двух столиц — 78%.

Участники опроса, приобретавшие товары в интернете, не стали бы покупать онлайн: животных (50%), продукты питания (35%), крупную бытовую технику (33%), валюту (26%), цветы и домашние растения (22%). Не стали бы покупать вообще никакие товары 8% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 30 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на покупки в «чёрную пятницу» в 2021 году жители России готовы потратить 18 тыс. 500 руб., что на треть больше чем в 2020 году — 13 тыс. 800 руб.

Читайте подробнее: Жители РФ назвали выделенную на покупки в «чёрную пятницу» сумму