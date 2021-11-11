Киев, , 11:28 — REGNUM Газотранспортная система (ГТС) Украины имеет ряд преимуществ и более конкурентоспособна по сравнению с «Северным потоком — 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько. И поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока — 2», где резервные трубы просто отсутствуют», — цитирует его издание «Новое время».

По его ловам, ГТС Украины «значительно удобнее российской» с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировать газ. Витренко подчеркнул, что украинская ГТС якобы «может транспортировать в разы больше, чем сейчас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» протянут от побережья России через Балтийское море на 1224 километра состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Основной акционер оператора проекта Nord Stream 2 AG Газпром сообщил о завершении строительства данного газопровода 10 сентября 2021 года. Сейчас идёт процесс сертификации «Северного потока — 2» в качестве независимого оператора, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС, в частности, положению, которое требует разделять функции добычи и транспортировки газа.