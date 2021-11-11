11 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что представители украинской стороны в экономической подгруппе по Донбассу просят рассмотреть возможность поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР.

Оксана Переможенко, , 17:33 — REGNUM Представители украинской стороны в экономической подгруппе по Донбассу просят рассмотреть возможность поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР. Об этом сообщила 10 ноября журналистам пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале Klymenko Time и на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в социальной сети Facebook. Многие удивились просьбе украинской стороны, регулярно обстреливающей Донбасс.

«Угля и электричества от «террористов»? В обмен на обстрелы…» — задумался R Ro.

«А можно ведь перейти с угля на шины. Практика уже имеется», — с сарказмом пишет Сергей С.

«А откуда ещё брать? Типа есть варианты?» — недоумевает Viktor G.

«Ах ты зрада зрадная (зрада — интернет-мем, обозначающий неудачи и провалы украинской политики. — О. П.)!!! А как же «сепаратисты-террористы» (так украинская пропаганда называет представителей республик Донбасса. — О. П.)??? Уже некогда, *опа замерзает?! Прошлой ночью — 4 было, а отопления как не было, так и нет», — написал Sergey.

Поезд с углем Callum Black

«В чем проблема? До февраля 2017 года уголь из ЛДНР ехал в Украину бесперебойно! Причем на фоне активных боевых действий!» — отметил Евгений.

«Они бы ещё у Крыма свет попросили», — отреагировала Евгения С.

«Гордые, но без электрики. Самостийные (самостоятельные. — О. П.), но без угля и газа. Смотришь на все и понимаешь — в Украине власть находится на уровне первобытных отношений. Израиль подаёт газ и воду в Палестину. Кормит палестинцев и даёт им работу, и там это не считается зрадой. Нормальные лидеры, хотя тоже есть типа свои патриоты, но там уважают власть, выбранную большинством, и власть действует в интересах всего народа. Это в интересах Украины уголь и газ и электричество, а РФ и ОРДЛО (ДНР и ЛНР, которые на Украине называют Отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — О. П.) вообще… [все равно]…» — отметил Юхим Б.

«Медведчука теперь типа надо выпустить на волю?» — спросила Елена П.

«Уголь будут возить «Байрактарами»?» — с сарказмом поинтересовался Юрий М.

«А африканский не доплыл до нас, что ли?» — не понимает Елена Е.

«А рассчитываться чем будет? «Градинами» и «120-ми» путем адресной доставки? К каждому подъезду?» — недоумевает Вячеслав К.

«Думаю, давно пора помириться и с Россией, и со своими на Донбассе, и… дать по шапке бандюкам», — добавила Тамара М.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«О! Так это скоро в Симферополь поезда пустят?» — иронизирует Jurij R.

«Та ладно, к «террористам» на поклон во время войны, такая зрада?» — смеется Александр Я.

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Напомним, по словам представителя России в ТКГ Бориса Грызлова, представители украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе не отреагировали на предложение представителей Донецка и Луганска наладить поставки угля на Украину.