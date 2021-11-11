Курск, , 11:27 — REGNUM В Курской области с 13 ноября возобновят работу непродовольственные магазины вне торговых центров, библиотеки и музеи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По предварительной записи начнут работу парикмахерские, салоны красоты, автотехнические центры и мастерские автосервиса, а также другие предприятия бытового обслуживания населения. Фитнес-центрам и бассейнам разрешили работать при загрузке не более 25%.

Возобновят деятельность предприятия общественного питания, кроме фуд-кортов. Для посещения всех этих учреждений понадобится QR-код или медицинский документ о вакцинации или перенесённом коронавирусе.