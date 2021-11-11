Владивосток, , 18:13 — REGNUM В Приморье заработал региональный проект «Содействие занятости». Он даст возможность молодым мамам в декрете получить новую профессию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства Приморского края.

Мама с ребенком за компьютером alphalight1

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Переобучение ведётся в рамках нацпоректа «Демография». Для получения новой профессии необходимо заполнить заявку на портале «Работа России». Обучение может проходить как очно, так и дистанционно. Всего до 2024 года в Приморском крае намерены помочь освоить профессию 2,5 тысячам женщин в декрете.

«После успешного прохождения курса и итоговой аттестации обученным гражданам выдается документ о квалификации, соответствующий выбранной программе. Это может быть диплом или удостоверение», — уточнили в министерстве профессионального образования и занятости Приморского края.

«Программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин с детьми и граждан старшего поколения, финансируемые за счет федерального и регионального бюджетов, в последние годы показали свою эффективность и востребованность. Теперь получить поддержку государства в этом направлении стало возможным и другим категориям граждан, которые пострадали от повышенной напряженности на рынке труда», — отметила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4,5 тыс. жителей Приморья подали заявление на обучение, а почти 150 человек уже получили новые профессии по нацпроекту «Демография».