Пенза, , 11:32 — REGNUM В Пензе в 2022 году на модернизацию объектов теплосистемы будет направлено в 2,6 раза больше финансовых средств, чем в текущем. Об этом 11 ноября заявил первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

Теплосеть Monyf

С его слов, в реконструкцию теплосетей и коммунальных объектов уже инвестировано свыше 1 млрд рублей. На 2022 год запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяжённостью около 80 км. Также намечена модернизация более 100 центральных тепловых пунктов. На эти цели предполагается направить свыше 2 млрд 797 млн рублей.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал учесть все просчёты завершающегося ремонтного сезона, чтобы в следующем году обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды всем потребителям.

«79 км сетей теплоснабжения и 102 ЦТП — это хорошие планы, я их полностью поддерживаю… Но я настоятельно прошу учитывать опыт этого года, работу на следующий период спланировать таким образом — по объёмам и привлекаемым подрядным организациям — чтобы в отопительный сезон 2022 года войти организовано, не повторив ошибок, которые были сделаны», — поставил задачу губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе на капремонт сетей водоснабжения в 2021 году направят 30 млн рублей.

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