Новосибирск, , 11:22 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3601 пациент, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 310 человек. На ИВЛ — 67 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 826 335 тестов на коронавирус.

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