Майкоп, , 11:33 — REGNUM В Адыгее выясняют причины получения повреждения глаз учениками одной из школ города Майкопа. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неправильной эксплуатации прибора по рециркуляции воздуха, который обязали использовать в образовательных организациях для обеззараживания воздуха в период пандемии коронавируса. По факту нанесения вреда здоровью детей проводится проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Рециркулятор Пресс-служба Академии Б. Эйфмана

«Прокуратура Майкопа проводит проверку по факту причинения вреда здоровью учащихся в одном из учебных заведений города в ходе образовательного процесса. Предварительно установлено, что в результате нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции несколько детей в классе получили повреждения органов зрения различной степени», — сообщила прокуратура.

По итогам проверки за нанесение вреда здоровью детей ответят уполномоченные должностные лица образовательной организации. В настоящее время прокуратурой число пострадавших детей не уточнятся, как и номер образовательного учреждения.