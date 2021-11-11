Бостон, США, 11 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:88.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов. В составе «Торонто» форвард Скотти Барнс набрал 21 очко.

«Бостон» одержал пятую победу в 11 матчах сезона. «Торонто» потерпел шестое поражение в 12 играх.

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