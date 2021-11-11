Белгород, , 11:27 — REGNUM Более 59 тысяч листков нетрудоспособности закрыто в Белгородской области в октябре 2021 года. Теперь завершить оформление больничного можно в электронном виде из дома, сообщил на прямой линии в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Перевод услуги по закрытию листка нетрудоспособности позволит уменьшить очереди в учреждениях здравоохранения и разделить потоки здоровых и заболевших людей, считают власти. За октябрь в регионе открыто более 59 тысяч больничных листов, почти половина из них — по заболеванию COVID-19, пневмонией или ОРВИ.

«Людям приходилось идти для этого в больницы и поликлиники. С этой недели всё изменится. У нас заработала система, благодаря которой можно закрыть больничный в электронном виде. Регламент запустили, отработали со всеми ЦРБ. Уверен, что результат у нас будет, механизм уже отработан. На сегодняшний день мы одни из первых, если не единственные используем такой формат», — отметил губернатор.

Сервис работает пока в тестовом режиме, уже поступило более 250 заявок на закрытие больничных.