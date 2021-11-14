Козельск, Калужская область, 14 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Среди российских военных объектов, находящихся под прицелами эсминцев Arleigh Burke ВМФ США в Черном море с крылатыми ракетами Томагавк» и дальностью действия — до 2,5 тысячи километров, дислоцируемые в Калужской, Тверской и Саратовской областях ракетные дивизии стратегического назначения. Об этом рассказал ИА SM-News военный обозреватель Виктор Литовкин.

Gtrk-kaluga.ru Установка на боевое дежурство стратегической ракеты «Ярс» в козельской дивизии РВСН.

«Американцы буквально прицеливаются по нашим пусковым установкам стратегических ракетных комплексов. Не думаю, что они рискнут вторгнуться в наши территориальные воды, но точно изучают российскую систему обороны в Крыму и на южном побережье Кавказа. Они готовятся к войне, передают эти данные на Украину для подготовки провокаций», — отметил Виктор Литовкин.

Как сообщил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM командир ракетного полка 28-й гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Козельске Калужской области входящую в 27-ю ракетную армию РВСН Вооруженных сил РФ, полки соединение оснащены новейшими комплексами «Ярс» шахтного базирования с межконтинентальными баллистическими ракетами, пришедшими на смену устаревшим ракетам «Стилет». Дивизия, фактически являющая ракетным щитом Москвы, это объект наибольшего интереса американских военных и спецслужб. В начале 90 годов, при президенте России Борисе Ельцине, согласно двухсторонним договорённостям ракетную дивизию в Козельске посетила большая делегация американских военных экспертов во главе с генералом-ракетчиком, бывшим командиром атомной подводной лодкой. Тогда американцы посетили практически все объекты ракетного соединения в Козельске. В различные годы на вооружении дивизии состояли стратегические ракеты шахтного базирования Р-9А, УР-100 УР-100Н, УР-100НУ. Основной вид деятельности козельского ракетного соединения в наши дни — это несение боевого дежурства военнослужащими и гражданским персоналом на специальном командном пульте дивизии.