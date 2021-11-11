Кемерово, , 11:16 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 ноября, медицинскую помощь получают 2615 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 14 387 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 67 183 случая заражения коронавирусом, 63 064 человека выздоровели, 1504 пациента скончались.

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