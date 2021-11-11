Симферополь, 11 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Во Всероссийской переписи населения приняли участие 83% жителей Республики Крым, причем 18% проголосовали через Госуслуги. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе правительства Крыма.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

«Перепись вошла в заключительную фазу. Крым активно участвует в переписи, на сегодня переписалось уже 83%. С помощью сайта «Госуслуги» переписались почти 335 тыс. человек. Онлайн-перепись продлена до 14 ноября», — прокомментировала заместитель председателя совета министров Республики Крым — министр финансов Ирина Кивико.

Всероссийская перепись населения проводится в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Перепись можно пройти на переписных участках либо с помощью переписчиков, которые ходят по домам. Впервые в переписи можно принять участием удалённо через Госуслуги. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года.