Москва, 11 ноября 2021, 11:12 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, в Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». В исследовании примут участие 3 тысячи детей в возрасте 12−17 лет, сообщается на сайте мэра столицы.

Вакцинация ребенка (не от коронавируса)
Вакцинация ребенка (не от коронавируса)
Кб8.рф

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, во время третьей фазы испытаний 2400 детей получат вакцину, а 600 человек — плацебо. Распределение участников произойдет случайным образом.

Исследования вакцины «Спутник М» пройдут на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц. Подросткам предстоит посетить исследовательский центр семь раз — для скрининга, вакцинации первым и вторым компонентом, а также на 28, 42, 90 и 180-й день для медицинского обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, для вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет в России будет использоваться вакцина «Спутник V» в значительно пониженной концентрации.

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