Москва, , 11:12 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, в Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». В исследовании примут участие 3 тысячи детей в возрасте 12−17 лет, сообщается на сайте мэра столицы.

Вакцинация ребенка (не от коронавируса) Кб8.рф

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, во время третьей фазы испытаний 2400 детей получат вакцину, а 600 человек — плацебо. Распределение участников произойдет случайным образом.

Исследования вакцины «Спутник М» пройдут на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц. Подросткам предстоит посетить исследовательский центр семь раз — для скрининга, вакцинации первым и вторым компонентом, а также на 28, 42, 90 и 180-й день для медицинского обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, для вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет в России будет использоваться вакцина «Спутник V» в значительно пониженной концентрации.

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