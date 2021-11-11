Горно-Алтайск, 11 ноября 2021, 11:11 — REGNUM На водоёмах Республики Алтай в связи с началом ледостава завершена навигация маломерных судов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Телецкое озеро осенью. Кадр из фильма «На страже природного наследия Алтая»
Телецкое озеро осенью. Кадр из фильма «На страже природного наследия Алтая»

Согласно приказу республиканского минприроды, навигационный период на Телецком озере и реке Бия в 2021 году длился с 25 мая до 10 ноября, на остальных водоёмах — с 15 июня до 10 ноября.

«Во избежание трагических случаев на водных объектах, обращаемся к гражданам, имеющим маломерные суда: не выходите на воду после закрытия навигации. Берегите себя и своих близких», — добавили в ведомстве.

Напомним, с началом ноября в республику пришли практически зимние морозы. Как сообщало ИА REGNUM, местами в горах температура опускалась до 28 градусов ниже нуля.

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