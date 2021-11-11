Горно-Алтайск, 11 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. На водоёмах Республики Алтай в связи с началом ледостава завершена навигация маломерных судов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Телецкое озеро осенью. Кадр из фильма «На страже природного наследия Алтая»

Согласно приказу республиканского минприроды, навигационный период на Телецком озере и реке Бия в 2021 году длился с 25 мая до 10 ноября, на остальных водоёмах — с 15 июня до 10 ноября.

«Во избежание трагических случаев на водных объектах, обращаемся к гражданам, имеющим маломерные суда: не выходите на воду после закрытия навигации. Берегите себя и своих близких», — добавили в ведомстве.

Напомним, с началом ноября в республику пришли практически зимние морозы. Как сообщало ИА REGNUM, местами в горах температура опускалась до 28 градусов ниже нуля.

Читайте также: На Алтай придут морозы до — 28 °C