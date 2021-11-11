Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:110.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Пэт Коннотон, на счету которого 23 очка. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов.

В составе «Никс» защитник Деррик Роуз набрал 22 очка.

«Милуоки» одержал шестую победу в 12 матчах сезона. «Никс» потерпели пятое поражение в 12 играх.

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