Москва, 11 ноября 2021, 11:10 — REGNUM Для прогресса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана сторонам необходимо проявить политическую волю. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Дипломат указал на необходимость «сделать максимум для того, чтобы переговоры обеспечили восстановление того, что можно назвать «заводскими настройками» СВПД».
«С американской стороны важно все же на деле доказать и продемонстрировать, что санкционная политика, проводившаяся в последние годы, пересматривается и иранская сторона получает возможность вновь воспользоваться теми экономическими плюсами, которые заложены в пакет договоренностей, составляющих суть СВПД», — пояснил в беседе с ТАСС представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ряд мероприятий требуется осуществить и со стороны Ирана, подчеркивает рябков. Речь идёт о тех шагах, которые позволят «всем другим участникам договоренностей» констатировать, что «никаких отклонений, отступлений от параметров СВПД в ядерной области больше нет».
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Российский дипломат считает, что сторонам необходимо вернуться к выполнению договорённостей по иранской ядерной сделке в том виде, как они были заключены. Для этого, по его словам, важно продолжить переговоры «на основе наработок, достигнутых к 20 июня» в Вене, когда стороны прервали консультации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе президент США Джо Байден должен убедить мировое сообщество в том, что его подпись под соглашением чего-то стоит. Он указал на необходимость «объективных гарантий», чтобы быть уверенным, что следующий глава Белого дома не выйдет из соглашения.