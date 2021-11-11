Канберра, , 11:22 — REGNUM В канцелярии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона отказались предоставлять доступ к информации о вызывающей споры программе строительства парковок стоимостью 660 миллионов австралийских долларов ($482 млн). Об этом сообщил 11 ноября телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Телеканал Nine News, а также другие средства массовой информации запросили конкретные документы, касающиеся строительства парковок, которые по мнению генерального аудитора, могут объяснить, почему новые объекты инфраструктуры были расположены преимущественно в тех местах, где избиратели голосуют за возглавляемую Моррисоном «Коалицию».

Запросы на получения доступа к документам были поданы в соответствии с законом «О свободе информации». Их получили министерство инфраструктуры, канцелярия премьер-министра и канцелярия кабинета министров.

У властей было 30 дней, чтобы, как гласит закон, «предпринять все разумные шаги, чтобы заявитель был уведомлен о решении».

Напомним, что ранее канцелярия Моррисона отказалась предоставлять документы, связанные со строительством парковок, Сенату Австралии.