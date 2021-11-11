Джакарта, 11 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Брунее встретился с министром торговли Индонезии Мухаммедом Лутфи, чтобы обсудить усилия по дальнейшему увеличению двусторонней торговли, сообщает Antara.

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По данным посольства, торговля между Индонезией и Брунеем продолжает расти.

Общий объем торговли между Индонезией и Брунеем в 2020 году достиг $234,9 млн. Основным экспортным товаром Индонезии в Бруней является уголь.

Посольство Индонезии активно сотрудничало с авиакомпанией Garuda во время пандемии, чтобы доставить товары в Бруней, а также репатриировать почти 5000 индонезийских граждан.

Есть надежда, что в будущем взаимовыгодное сотрудничество между двумя национальными авиакомпаниями Индонезии и Брунея будет развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, как сопредседатель группы взаимодействия COVAX AMC, подчеркнула важность как можно большего распространения вакцины против коронавируса.