Красноярск, 11 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 726 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 139 147. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Василий Суриков. Минусинская степь. 1873

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Минусинск и Минусинский район.

Из 726 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 176 (темп прироста 0,5%), в Минусинске — 62 (1,0%), в Ачинске — 38 (0,5%), в Норильске — 37 (0,5%), в Лесосибирске — 16 (0,5%), в Енисейске — 12 (0,6%), в Дивногорске — 12 (0,4%), в Сосновоборске — 11 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Минусинском — 39 (2,5%), Курагинском — 35 (1,3%), Шушенском — 33 (2,0%), Богучанском — 30 (1,1%), Ермаковском — 30 (2,1%), Кежемском — 19 (1,1%), Идринском — 17 (2,6%), Емельяновском — 15 (0,5%), Сухобузимском — 15 (1,0%), Ачинском — 14 (0,9%) и Большемуртинском — 14 (1,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 4401 человек, снят с наблюдения — 3751. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 50 807 (+650) человек.

За последние сутки в регионе проведено 16 896 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 078 147.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть беременных женщин с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Красноярском крае с начала 2021 года.