Махачкала, , 11:34 — REGNUM В Дагестане попал под обвинение в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями замглавы администрации Унцукульского района. При его участии, как считает следствие, был нанесен ущерб бюджету на сумму более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Установлено, что чиновник 28 декабря 2020 года подписал договор на строительство футбольного поля с одной из строительных организаций, а уже спустя два дня подписал акты о приемке выполненных работ. В документах были отражены недостоверные сведения об объеме и периоде выполнения работ. Кроме того, завышение объемов и стоимости выполненных работ составило около 1,3 млн рублей.

По мнению следователей, чиновник совершил данное должностное преступление из корыстной заинтересованности, «выразившейся в стремлении предоставить выгоду имущественного характера третьим лицам».

Замглавы администрации предъявлено обвинение, его арестовали. Ведется следствие.