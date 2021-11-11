Великий Новгород, 11 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Житель Валдайского района Новгородской области стал жертвой телефонных мошенников, которые в течение пяти дней уговорили его перевести им 1,6 млн рублей. Об этом случае 11 ноября сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Телефонный мошенник

С заявлением о мошенничестве в отдел полиции по Валдайскому району обратился 41-летний житель села Яжеблицы. Мужчина рассказал, что в конце октября ему позвонил неизвестный, представился работником одного из банков и сообщил, что от его имени якобы был взят кредит на 960 тыс. рублей. Чтобы не оказаться должником, необходимо срочно снять свои деньги со счета и перевести их на другой счет, который он ему продиктует.

После чего попавший в лапы мошенников гражданин выехал на такси в Валдай, где через терминал обналичил 550 тыс. рублей и 25 тыс. из них перевел на «резервные счета». Затем лже-работник банка сообщил, что банкомат в Валдае не может выполнить необходимые операции и нужно приехать в Великий Новгород. После этого потерпевший два дня подряд приезжал в областной центр, где оформил на себя два кредита на общую сумму 850 тыс. рублей и совершил 61 перевод по 15 тыс. рублей на девять продиктованных ему номеров различных банковских карт.

«Когда звонивший сказал валдайцу, что и на третий день нужно вновь ехать в Великий Новгород, мужчина отказался, на что мошенник убедил его перевести деньги через терминал в одном из торговых центров Валдая. Там, потерпевший пополнил счета незнакомых ему людей еще на 635 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В результате за пять дней общения с мошенниками мужчина совершил 109 операций и перевел преступникам более 1,6 млн рублей.