Тула, , 11:05 — REGNUM Тульские животноводы в 2021 году увеличили производство мяса и молока, также в регионе существенно выросло производство яиц, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Яйца (сс) ccipeggy

Так, производство мяса скота и птицы за год выросло на 5,4% и составило 144,7 тыс. тонн, производство молока за год выросло на 1,3% (141 тыс. тонн), при этом регион входит в число лидеров в России по среднему надою молока от одной коровы в сутки. Производство яиц выросло сразу на 35,6% — тульские птицефабрики выпустили 521,7 млн штук продукции.

В регионе в этом году получено более 2,2 млн тонн зерна, а также более 152 тысяч тонн рапса и более 470 тысяч тонн картофеля. Однако это меньше, чем в 2020-м году, когда было собрано более 2,5 млн тонн зерна, а урожай рапса и картофеля составил. Соответственно, 157 тыс. тонн и 560 тыс. тонн. При этом, уточнили в пресс-службе, по урожаю рапса и картофеля регион занимает ведущие позиции в стране.