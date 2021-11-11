Южно-Сахалинск, , 11:05 — REGNUM Строительные компании Сахалина, работающие по госзаказу, требуют перерасчёт и возмещение затрат на материалы. Принять эти меры постановило правительство РФ, однако в регионе они до сих пор не реализованы, сообщило 11 ноября Сахалин.инфо.

Строящийся дом Admoblkaluga.ru

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Власти региона должны принять специальный документ, по которому будут компенсироваться дополнительные расходы застройщиков из-за повышения цен на стройматериалы. Такой закон мог начать действовать ещё в августе в соответствии с постановлением правительства РФ, но на Сахалине это до сих пор не принят, рассказал глава ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.

По его словам, после принятия документа застройщикам нужно будет время на проведение госэкспертизы, оформление необходимых документов. ЗА прошедшие месяцы вернуть средства уже не удастся.

«Я боюсь, что за декабрь наши строители не успеют это сделать. А если они сдадут жилой дом, то уже никто ничего не будет платить. Получилось, что правительство преднамеренно… Они ведут к банкротству сахалинские строительные организации. Я не понимаю, почему такое отношение. Мы предлагали — давайте пересчитаем, если не хватает денег сейчас, пусть часть заплатят в следующем году, но должна быть какая-то перспектива, что эти расходы будут оплачены. Нашим подрядчикам уже в банке не дают кредиты. Банки говорят — вы же просто безнадежны уже, вы же умираете, как мы можем умирающей компании давать кредиты», — отметил Валерий Мозолевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за год отпускные цены на некоторые строительные материалы выросли более чем на 100%. В министерстве строительства РФ заявляли о том, что предпринимают усилия для выравнивания ситуации, в том числе с помощью постановления правительства РФ №1315, позволяющего увеличивать стоимость контрактов на государственных стройках до 30%.