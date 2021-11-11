На Сахалине заявили об угрозе банкротства строительных компаний
Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Строительные компании Сахалина, работающие по госзаказу, требуют перерасчёт и возмещение затрат на материалы. Принять эти меры постановило правительство РФ, однако в регионе они до сих пор не реализованы, сообщило 11 ноября Сахалин.инфо.
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Власти региона должны принять специальный документ, по которому будут компенсироваться дополнительные расходы застройщиков из-за повышения цен на стройматериалы. Такой закон мог начать действовать ещё в августе в соответствии с постановлением правительства РФ, но на Сахалине это до сих пор не принят, рассказал глава ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.
По его словам, после принятия документа застройщикам нужно будет время на проведение госэкспертизы, оформление необходимых документов. ЗА прошедшие месяцы вернуть средства уже не удастся.
Как сообщало ИА REGNUM, в России за год отпускные цены на некоторые строительные материалы выросли более чем на 100%. В министерстве строительства РФ заявляли о том, что предпринимают усилия для выравнивания ситуации, в том числе с помощью постановления правительства РФ №1315, позволяющего увеличивать стоимость контрактов на государственных стройках до 30%.