Канберра, , 11:11 — REGNUM Австралийские пользователи Netflix столкнутся с ростом цены подписки после того, как стриминговый сервис объявил, что будет повышать цены на отдельные пакеты услуг. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Netflix Matthew Keys

С сегодняшнего дня (11 ноября) стандартный пакет услуг Netflix подорожает с 15,99 до 16,99 долларов в месяц, а тариф премиум-класса подскочит на 3 доллара с 19,99 до 22,99 долларов.

Базовая подписка Netflix останется по текущей цене в 10,99 доллара.

Новые пользователи сервиса, которые зарегистрируются 11 ноября, будут платить по новым ценам, а обновление стоимости подписки на существующих участников начнет действовать в ближайшие недели. Подписчики будут уведомлены по электронной почте и в приложении Netflix за 30 дней до того, как к ним будут применяться новые цены.