Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Чувашии завершены электронные конкурсы по выбору подрядчика для разработки проектной документации с целью строительства двух индустриальных парков. Победителем обоих конкурсов стала компания из Казани. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленные роботы Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком обоих подрядов выступило казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. В обоих случаях речь идёт о проведении инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации для строительства двух индустриальных парков.

Новые промышленные площадки появятся в Новочебоксарске и Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития. На эти цели предусмотрена государственная поддержка.

Начальная цена услуг по разработке проектной документации для строительства индустриального парка в Новочебоксарске составила 18 465 717 рублей 3 копейки. По итогам аукциона цена снижена до 17 431 637 рублей, то есть на 1 034 080 рублей.

Максимальная цена контракта по разработке документации для строительства индустриального парка в Батыревском районе определена в размере 12 968 142 рубля 76 копеек. В результате торгов стоимость уменьшилась до 12 241 927 рублей, то есть на 726 215 рублей 76 копеек.

В обоих аукционах победителем признано общество «ИнтерЭкспо-трейдинг», зарегистрированное в Казани в ноябре 2011 года.