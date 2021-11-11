Чебоксары, 11 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Чувашии завершены электронные конкурсы по выбору подрядчика для разработки проектной документации с целью строительства двух индустриальных парков. Победителем обоих конкурсов стала компания из Казани. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

Заказчиком обоих подрядов выступило казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. В обоих случаях речь идёт о проведении инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации для строительства двух индустриальных парков.

Новые промышленные площадки появятся в Новочебоксарске и Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития. На эти цели предусмотрена государственная поддержка.

Начальная цена услуг по разработке проектной документации для строительства индустриального парка в Новочебоксарске составила 18 465 717 рублей 3 копейки. По итогам аукциона цена снижена до 17 431 637 рублей, то есть на 1 034 080 рублей.

Максимальная цена контракта по разработке документации для строительства индустриального парка в Батыревском районе определена в размере 12 968 142 рубля 76 копеек. В результате торгов стоимость уменьшилась до 12 241 927 рублей, то есть на 726 215 рублей 76 копеек.

В обоих аукционах победителем признано общество «ИнтерЭкспо-трейдинг», зарегистрированное в Казани в ноябре 2011 года.