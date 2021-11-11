Новосибирск, 11 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирске с 11 по 13 ноября ожидается местами умеренный мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с, на дорогах — гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

Так, сегодня, 11 ноября: температура днём составит 0…+2 °С, ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Завтра, 12 ноября, температура ночью −3…−5 °С, днём −1…−3 °С, ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, небольшой мокрый снег.

13 ноября ночью ожидается −5…−7 °С, днем −1…+1 °С, ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, небольшой мокрый снег.