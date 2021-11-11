Красноярск, 11 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае за неделю выросли в цене макароны — на 2,45% (на 2,19 рубля). Средняя цена на макароны по состоянию на 8 ноября составила в регионе 91,71 рубля за килограмм, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в Красноярскстате.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Макароны

Также за неделю на 2,15% (на 5,88 рубля) подорожала сметана (до 279,55 рубля за килограмм). На 1,73% (на 1,29 рубля) выросла цена на пшеничный хлеб (до 75,97 рубля за килограмм).

В то же время за указанный период в крае подешевели репчатый лук (на 2,54%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,89%) и мясные консервы для детского питания (на 1,48%).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Костромской области на 5,4% и 7,3% подорожали продовольственные и непродовольственные товары.

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