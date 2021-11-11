Беляевский район, Оренбургская область, , 11:03 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении детей младше 14 лет. Материалы переданы в суд. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

В преступлении против половой неприкосновенности детей обвиняют 40-летнего жителя Беляевского района. По версии следствия, в мае 2021 года мужчина возле продуктового магазина совершил иные действия сексуального характера в отношении двух незнакомых детей в возрасте семи и девяти лет. После этого оренбуржец скрылся с места преступления.

«С учетом примечания Уголовного кодекса Российской Федерации и беспомощного состояния потерпевших в силу малолетнего возраста, действия обвиняемого квалифицированы органом следствия как насильственные, предусматривающие наказание от 12 до 20 лет лишения свободы за совершение каждого преступления», — отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржца будут судить за сексуальное насилие в отношении трёх детей