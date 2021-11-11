Улан-Удэ, , 11:02 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ утром 11 ноября произошло возгорание на мебельном складе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных, здание было полностью охвачено огнём.

Пожар в Улан-Удэ Главное управление МЧС по Бурятии

«Существовала угроза перехода на соседнее строение. Через 20 минут очаг был локализован на площади 400 кв. метров, ещё около получаса ушло на его полную ликвидацию. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В результате полностью сгорели склад, а также находившийся рядом автомобиль. Всего к ликвидации пожара было привлечено 19 человек, задействовано шесть единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

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