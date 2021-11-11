Улан-Удэ, 11 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ утром 11 ноября произошло возгорание на мебельном складе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных, здание было полностью охвачено огнём.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

«Существовала угроза перехода на соседнее строение. Через 20 минут очаг был локализован на площади 400 кв. метров, ещё около получаса ушло на его полную ликвидацию. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В результате полностью сгорели склад, а также находившийся рядом автомобиль. Всего к ликвидации пожара было привлечено 19 человек, задействовано шесть единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

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