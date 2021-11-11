Вашингтон, 11 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. По словам посла Австралии в США Артура Синодиноса, решение его страны присоединиться к оборонному договору AUKUS, согласно которому Канберра приобретет новые атомные подводные лодки, было направлено на то, чтобы «продемонстрировать силу» соседним странам, расположенным к северу от ее берегов. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Посол Синодинос заявил, выступая на мероприятии американского аналитического центра Hudson Institute, что цель Австралии в момент присоединения к AUKUS с США и Великобританией заключалась в защите мирового порядка, основанного на международном праве.

Дипломат также отметил, что такие державы, как Китай, должны понимать, что они «не могут просто давить своим весом», чтобы добиться своего в спорах с меньшими странами.

Синодинос заявил, что правительство Австралии в настоящее время тратит почти 2,5% своего валового внутреннего продукта на модернизацию своих вооруженных сил. По словам посла, заключение AUKUS «не было направлено на смену режима в КНР».