Москва, , 11:01 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике предлагает в два раза увеличить объем средств на программу по устранению цифрового неравенства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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Проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы на финансирование программы в бюджете закладывалось 7 млрд 379 млн рублей ежегодно, что составляет только половину требуемого объёма. Поддержанные комитетом поправки предполагают увеличение финансирования на эти цели в 2022 году до 14 млрд 758 млн рублей.

«Равный доступ к устойчивому, скоростному интернету для каждого гражданина страны — одна из важнейших задач государства. В современном обществе этот вопрос настолько же актуален, как обеспечение населения качественными коммунальными услугами: электроэнергией, газом», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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