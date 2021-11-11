Сеул, 11 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён направил поздравительную телеграмму новому министру иностранных дел Японии Ёсимасе Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

Известно, что телеграмма была отправлена 10 ноября.

Напомним, что Хаяси заменил на посту главы МИД Тосимицу Мотэги, который на прошлой неделе стал генсеком правящей Либерально-демократической партии. С 2017 по 2018 год политик занимал пост министра образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Фумио Кисиду с переизбранием на пост премьер-министра Японии.

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