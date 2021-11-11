Канберра, 11 ноября 2021, 11:02 — REGNUM В Австралии мак стал символом Дня памяти жертв Первой мировой войны после того, как этот дикий цветок вырос на полях сражений западного фронта на севере Франции после Первой мировой войны. Сегодня в стране проходят памятные мероприятия, а фасад Сиднейского оперного театра традиционно изменил цвет в связи с наступлением Дня памяти. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.
Самое крупное памятное мероприятия сегодня состоялось в Мельбурне. В нем принял участие премьер-министра Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.
Премьер-министр страны Моррисон также отправился возложить венок из желтых лилий в Храме памяти в Мельбурне. По всему же городу целый день шли поминальные службы, на которых присутствовало очень много австралийцев.
Аналогичные мероприятия также прошли в Сиднее и Брисбене.