Канберра, , 11:02 — REGNUM В Австралии мак стал символом Дня памяти жертв Первой мировой войны после того, как этот дикий цветок вырос на полях сражений западного фронта на севере Франции после Первой мировой войны. Сегодня в стране проходят памятные мероприятия, а фасад Сиднейского оперного театра традиционно изменил цвет в связи с наступлением Дня памяти. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии DO'Neil

Самое крупное памятное мероприятия сегодня состоялось в Мельбурне. В нем принял участие премьер-министра Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Премьер-министр страны Моррисон также отправился возложить венок из желтых лилий в Храме памяти в Мельбурне. По всему же городу целый день шли поминальные службы, на которых присутствовало очень много австралийцев.

Аналогичные мероприятия также прошли в Сиднее и Брисбене.