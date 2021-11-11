Новосибирск, , 11:00 — REGNUM В Новосибирской области продолжается ускоренная реализация региональной программы переселения из аварийного жилья. За 10 месяцев 2021 года уже переселено в благоустроенные квартиры 728 граждан, сообщило региональное правительство.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

«В мероприятиях по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья участвуют 20 муниципальных образований Новосибирской области. В истекшие месяцы 2021 года удалось расселить 728 граждан. До конца года планируется расселение ещё 1120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки. Всего с 2019 года в Новосибирской области расселено 3593 граждан, что составляет 141% от плановых значений», — прокомментировала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик.

Заместитель министра также отметила, что в 2021—2022 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе планируется расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма 2,46 млрд рублей — это средства федерального бюджета, еще 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов.

На территории Новосибирской области по состоянию на 1 ноября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1292 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселено 422 многоквартирных дома. Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.